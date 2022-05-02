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Депай рассказал, покинет ли «Барселону» ради АПЛ

02 Мая 2022 • 20:18 Комментировать

Форвард каталонской «Барселоны» Мемфис Депай, которого сватают в английскую Премьер-лигу, высказался о своем будущем. Голландец подчеркнул, что не планирует покидать «Камп Ноу».

«Я в «Барсе» для того, чтобы играть. Хочу быть важным звеном коллектива в новом сезоне. Я играю за лучший клуб мира, поэтому естественно, что здесь высокая конкуренция», - приводит слова Мемфиса AS.

В этом сезоне на счету Депая 12 забитых мячей и два ассиста в 34 поединках во всех турнирах. Его трудовой договор с «сине-гранатовыми» истекает в 2023 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай
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