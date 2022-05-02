Фелиш может уйти в «Барселону», если «Атлетико» не выйдет в Лигу чемпионов

Нападающий Жоау Фелиш может перейти в «Барселону», если его нынешний клуб «Атлетико» не выйдет в Лигу чемпионов. В минувшем туре чемпионата Испании мадридцы уступили в гостях «Атлетику» из Бильбао со счетом 0:2.

Нападающим интересуется «Барселона». Представители клуба недавно встретились с агентами игрока, чтобы обсудить возможный трансфер в случае непопадания «Атлетико» в топ-4 Ла Лиги.

На данный момент мадридский клуб занимает четвертое место в таблице, опережая «Бетис» на 4 очка и имея на одну игру больше.

В этом сезоне Фелиш провел в чемпионате Испании 24 матча, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.