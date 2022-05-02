«Барселона» установила ценник на Френки де Йонга

«Барселона» установила ценник на полузащитника Френки де Йонга. Игрок сборной Голландии оценивается каталонским клубом в 70 миллионов евро.

Футболист не является игроком основного состава и, по недавним заявлениям президента клуба Жоана Лапорты, может быть продан, если поступит достойной предложение.

Ранее сообщалось, что де Йонгом своей приоритетной целью сделал «Манчестер Юнайтед». Новый тренер английского клуба Эрик тен Хаг планирует построить игру команды вокруг полузащитника «Барселоны».

В этом сезоне де Йонг провел в Ла Лиге 29 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.