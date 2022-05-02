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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» установила ценник на Френки де Йонга

02 Мая 2022 • 15:03 Комментировать

«Барселона» установила ценник на полузащитника Френки де Йонга. Игрок сборной Голландии оценивается каталонским клубом в 70 миллионов евро.

Футболист не является игроком основного состава и, по недавним заявлениям президента клуба Жоана Лапорты, может быть продан, если поступит достойной предложение.

Ранее сообщалось, что де Йонгом своей приоритетной целью сделал «Манчестер Юнайтед». Новый тренер английского клуба Эрик тен Хаг планирует построить игру команды вокруг полузащитника «Барселоны».

В этом сезоне де Йонг провел в Ла Лиге 29 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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