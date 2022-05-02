«Реал» отправил пятерых скаутов для просмотра Чуамени

«Реал» отправил пятерых скаутов для просмотра полузащитника «Монако» Орельена Чуамени. Мадридский клуб давно следит за прогрессом юного футболиста, клуб хочет узнать подробности о потенциальной стоимости игрока.

Тем не менее, «Реал» вряд ли предпримет конкретные шаги по покупке Чуамени, пока не разрешится ситуация с переходом нападающего «ПСЖ» Килианом Мбаппе, сообщает эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо.

В этом сезоне Чуамени провел в Лиге 1 32 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу и привлек внимание многих европейских клубов.