Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» отправил пятерых скаутов для просмотра Чуамени

02 Мая 2022 • 13:26 Комментировать

«Реал» отправил пятерых скаутов для просмотра полузащитника «Монако» Орельена Чуамени. Мадридский клуб давно следит за прогрессом юного футболиста, клуб хочет узнать подробности о потенциальной стоимости игрока.

Тем не менее, «Реал» вряд ли предпримет конкретные шаги по покупке Чуамени, пока не разрешится ситуация с переходом нападающего «ПСЖ» Килианом Мбаппе, сообщает эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо.

В этом сезоне Чуамени провел в Лиге 1 32 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу и привлек внимание многих европейских клубов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Монако Орельен Чуамени
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.05  22:00 Хетафе ... Бетис 2.95 3.20 2.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Мая
13:39 · Испания. Ла Лига
Бускетс побил достижение Рауля
13:27 ·
Полузащитник «ПСЖ» может перейти в «Атлетико»
13:26 · Испания. Ла Лига
«Реал» отправил пятерых скаутов для просмотра Чуамени
13:18 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» опровергла информацию о продаже Солера
13:08 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Барселоны» заинтересовал несколько клубов АПЛ
12:28 · Англия. Премьер-лига
Френки де Йонг - приоритетная цель для «Манчестер Юнайтед»
11:28 · Испания. Ла Лига
Алаба пропустил тренировку «Реала» из-за травмы
11:23 · Испания. Ла Лига
«Барселона» закрыла сделку по Кесси
11:17 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер подпишет контракт с «Реалом» в ближайшие дни
11:13 · Испания. Ла Лига
«Барселона» договорилась о переходе полузащитника «Валенсии» за 20 млн евро
10:46 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» отказывается чествовать «Реал» - чемпионского коридора не будет 1
10:25 · Испания. Ла Лига
Де Йонг: «Хави верит в меня»
10:18 · Испания. Ла Лига
«Барселона» потеряла одного из лидеров из-за травмы
10:14 · Испания. Ла Лига
Вратарь «Райо Вальекано» рассказал, почему не перешёл зимой в «Барселону»
10:05 · Испания. Ла Лига
Капитан «Сельты»: Это была позорная ничья с «Гранадой»
Все новости
Рекомендуем