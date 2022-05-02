«Валенсия» опровергла информацию о продаже Солера

«Валенсия» опровергла информацию о продаже полузащитника Карлоса Солера в «Барселону». Клуб назвал слухи о переходе «полнейшей чепухой».

Ранее, испанское издание AS заявило, что между двумя клубами было официально согласовано соглашение на сумму около 20 миллионов евро.

«В ответ на статью, опубликованную в этот понедельник в испанской газете Diario AS, футбольный клуб «Валенсия» отрицает существование какого-либо соглашения или каких-либо текущих переговоров с «Барселоной» о переходе Карлоса Солера», - с таким заявлением выступили представители «Валенсии».

В этом сезоне Солер провел в Ла Лиге 28 матчей, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.