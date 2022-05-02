«Барселона» закрыла сделку по Кесси

Руководство «Барселоны» закрыло сделку по поводу трансфера ивуарийского полузащитника «Милана» Франка Кесси.

По информации Mundo Deportivo, представители каталонской команды решили все бюрократические вопросы по поводу перехода 25-летнего ивуарийского футболиста. Кесси летом официально перейдёт в «Барселону» на правах свободного агента. Стоит отметить, что контракт Франка с «сине-гранатовыми» вступит в силу с первого июля.

Напомним, что в этом сезоне Франк Кесси провёл в итальянской лиге в составе «Милана» 28 поединков и отметился пятью забитыми мячами.