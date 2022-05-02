«Барселона» договорилась о переходе полузащитника «Валенсии» за 20 млн евро

Руководители «Барселоны» договорились с «Валенсией» по поводу трансфера испанского полузащитника Карлоса Солера.

По информации авторитетного издания As, каталонская команда уже летом подпишет соглашение с 25-летним испанским футболистом, за которого «сине-гранатовые» заплатят «Валенсии» около 20 миллионов евро. Напомним, что Солер является воспитанником «летучих мышей». Полузащитник всю карьеру провёл в «Валенсии».

В этом сезоне Карлос Солер провёл в испанской лиге 28 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами.