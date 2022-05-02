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Чемпионат Испании. Ла Лига

Капитан «Сельты»: Это была позорная ничья с «Гранадой»

02 Мая 2022 • 10:05 Комментировать
Гранада
1:1
Сельта
окончен

Капитан «Сельты» Яго Аспас в разговоре с журналистами высказался по поводу поединка своей команды в Ла Лиге с «Гранадой».

Аспас заявил, что это была просто позорная ничья, так как команда из Виго упустил два очка на последних секундах матча. Форвард отметил, что «Сельта» показала очень хорошую игру, которой можно гордиться, но итоговый результат был ужасно обидным. Яго считает, что «Сельте» нужно поработать над ошибками.

Напомним, что «Сельта» и «Гранада» разошлись миром со счётом 1:1. На данный момент клуб из Виго занимает 12-ю строчку в турнирной таблице испанского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Гранада Яго Аспас
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