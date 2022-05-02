Хави: Очень надеюсь, что Гави скоро продлит контракт

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес в разговоре с журналистами выразил надежду на то, что молодой полузащитник Гави продлит контракт с каталонской командой.

Хави заявил, что очень надеется на то, что молодой 17-летний футболист в ближайшее время всё же подпишет новое соглашение с каталонским клубом, ведь этот игрок очень важен для «Барселоны». Тренер отметил, что Гави очень талантливый и ему ещё есть куда расти.

Напомним, что в этом сезоне Гави провёл в испанской лиге 30 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью ассистами.