Теннисист Надаль поздравил «Реал» с чемпионством

Именитый испанский теннисист Рафаэль Надаль в своих социальных сетях поздравил мадридский «Реал» с чемпионским титулом.

Теннисист написал, что для него было большой честью открыть матч на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Надаль отметил, что он благодарен руководству, а также болельщикам за тёплый приём. Спортсмен добавил, что хочет поздравить «Реал» с чемпионским титулом, который команда заслужила своей впечатляющей игрой.

Напомним, что «королевский клуб» досрочно завоевал чемпионство, а Карло Анчелотти стал первым в истории тренером, который выиграл титулы во всех топ-5 лигах.