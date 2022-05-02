«Барселона» нацелилась на Габигола

«Барселона» нацелилась на бывшего нападающего миланского «Интера» Габигола. Каталонский клуб думает над возможностью подписания 25-летнего футболиста этим летом. Футболист рассматривается «Барселоной» как потенциальная замена трансферу Роберта Левандовски, если переход форварда «Баварии» не будет осуществлен, сообщает Fichajes.

Трансферная стоимость Габигола оценивается в 30 миллионов евро. Кроме «Барселоны» за игроком также следят сразу несколько европейских клубов. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Зенита».

Сейчас Габигол выступает за «Фламенго». В этом сезоне футболист провел в чемпионате Бразилии 20 матчей, забив 14 голов.