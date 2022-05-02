Хави: «Реал» честно стал чемпионом

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес высказался по поводу чемпионского титула мадридского «Реала».

Хави заявил, что мадридский клуб честно и справедливо выиграл титул в этом сезоне, так как на столь длительной дистанции сжульничать было невозможно. Тренер «сине-гранатовых» отметил, что главной задачей каталонской команды на концовку сезона является второе место и выход в Лигу чемпионов.

Напомним, что после победы над «Мальоркой» со счётом 2:1 футболисты «Барселоны» под шефством Хави вышли на вторую строчку в испанском чемпионате.