Капитану «Бетиса» грозит штраф за выходку на арене для корриды

Опытный полузащитник «Бетиса» Хоакин во время корриды выпрыгнул на арену для того, чтобы поприветствовать тореадора.

По информации Marca, капитан «Бетиса» является большим поклонником подобных мероприятий. Футболист выпрыгнул на арену для корриды по просьбе тореадора, который пообещал заплатить штраф за игрока, а после этого обнялся с ним. Стоит отметить, что за подобную выходку Хоакину грозит штраф от 30 до 60 тысяч евро.

Напомним, что в этом сезоне 40-летний Хоакин провёл в испанском чемпионате 17 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.