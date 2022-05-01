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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фалькао забил быстрейший гол в Ла Лиге для вышедшего на замену игрока

01 Мая 2022 • 23:50 Комментировать
Райо Вальекано
1:1
Реал Сосьедад
окончен

В матче 34-го тура испанского чемпионата Ла Лиги «Райо Вальекано» сумел уйти от поражения в домашней игре против «Реал Сосьедад». Это случилось благодаря голу Радамеля Фалькао, который вышел на замену и забил уже через 56 секунд после появления на поле.

Это был уже шестой гол колумбийского нападающего в текущем сезоне, а также это был самый быстрый гол для вышедшего на замену игрока в нынешнем чемпионате Ла Лиги. «Райо Вальекано» в настоящий момент занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, «Реал Сосьедад» располагается на шестой строчке, ведя борьбу за место в зоне Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Радамель Фалькао Райо Вальекано
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окончен Гранада 1:1 Сельта 2.85 3.25 2.60
окончен Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад 3.35 3.25 2.25
окончен Барселона 2:1 Мальорка 1.28 5.80 10.50
02.05  22:00 Хетафе ... Бетис 2.95 3.20 2.55
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