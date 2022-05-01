Фалькао забил быстрейший гол в Ла Лиге для вышедшего на замену игрока

В матче 34-го тура испанского чемпионата Ла Лиги «Райо Вальекано» сумел уйти от поражения в домашней игре против «Реал Сосьедад». Это случилось благодаря голу Радамеля Фалькао, который вышел на замену и забил уже через 56 секунд после появления на поле.

Это был уже шестой гол колумбийского нападающего в текущем сезоне, а также это был самый быстрый гол для вышедшего на замену игрока в нынешнем чемпионате Ла Лиги. «Райо Вальекано» в настоящий момент занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, «Реал Сосьедад» располагается на шестой строчке, ведя борьбу за место в зоне Лиги Европы.