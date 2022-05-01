Облак переживает из-за плохой игры «Атлетико»

Словенский голкипер «Атлетико» Ян Облак высказался по поводу последних неудачных матчей мадридской команды в испанском чемпионате.

Облак сказал, что его очень сильно волнует плохая игра мадридского клуба. Словенец отметил, что плохие результаты отображаются на общем настроении команды. Голкипер добавил, что у «Атлетико» впереди ещё есть важные матчи, в которых необходимо побеждать для того, чтобы выйти в Лигу чемпионов.

Напомним, что «Атлетико» пока занимает четвёртое место в таблице. Облак в этом сезоне провёл в испанской лиге 34 матча, в десяти из которых он отыграл на ноль.