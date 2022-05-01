Бензема: У «Реала» впереди ещё есть другие цели

Звёздный французский нападающий «Реала» Карим Бензема в своих социальных сетях высказался по поводу чемпионского титула мадридской команды.

Бензема написал, что благодарен команде за работу, а болельщикам за отличную поддержку, но расслабляться после титула пока рановато. Французский форвард отметил, что впереди у мадридского клуба есть ещё и другие цели. Напомним, что четвёртого мая «Реал» проведёт ответный полуфинальный поединок в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити».

Карим Бензема в этом сезоне провёл в испанском чемпионате 30 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 11 ассистов.