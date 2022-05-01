Президент «Реала» верит, что Бензема получит «Золотой мяч» в этом году

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выразил уверенность в том, что французский форвард «сливочных» Карим Бензема в этом году получит «Золотой мяч».

Перес заявил, что Бензема был хорош не только в этом сезоне, но и с тех времён, как только пришёл в мадридский клуб. Функционер отметил, что Карим точно получит свой «Золотой мяч» в этом году, так как награду у форварда никто не должен отобрать.

Напомним, что в этом сезоне Карим Бензема провёл в испанской лиге 30 поединков, в которых отметился 26 забитыми мячами и 11 результативными передачами.