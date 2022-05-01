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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бэйл: Разочарован, что не смог принять участие в праздновании, но горжусь командой

01 Мая 2022 • 09:26 Комментировать

Валлийский полузащитник «Реала» Гарет Бэйл в своих социальных сетях высказался по поводу чемпионского титула мадридской команды.

Бэйл написал, что он разочарован тем, что не смог принять участие в праздновании чемпионства из-за спазмов в спине, но он очень гордится своей командой, которая заслуженно завоевала чемпионство. Гарет отметил, что игроки «Реала» должны наслаждаться этим моментом.

Напомним, что «Реал» досрочно обеспечил себе чемпионский титул. Гарет Бэйл в этом сезоне сыграл в испанской лиге в пяти матчах, в которых забил один мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гарет Бэйл
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