Бэйл: Разочарован, что не смог принять участие в праздновании, но горжусь командой

Валлийский полузащитник «Реала» Гарет Бэйл в своих социальных сетях высказался по поводу чемпионского титула мадридской команды.

Бэйл написал, что он разочарован тем, что не смог принять участие в праздновании чемпионства из-за спазмов в спине, но он очень гордится своей командой, которая заслуженно завоевала чемпионство. Гарет отметил, что игроки «Реала» должны наслаждаться этим моментом.

Напомним, что «Реал» досрочно обеспечил себе чемпионский титул. Гарет Бэйл в этом сезоне сыграл в испанской лиге в пяти матчах, в которых забил один мяч.