Рауль Гарсия вышел на третье место по количеству игр в Ла Лиге

В последнем субботнем матче в рамках 34-го тура чемпионата испанской Ла Лиги «Атлетик» из Бильбао принимает дома «Атлетико» из Мадрида. Для полузащитника «Атлетика» Рауля Гарсия это - 550-й матч в высшей лиге чемпионата Испании.

По этому показателю он сравнялся с другим Раулем - легендой «Реала», оба делят сейчас третью строчку по количеству проведенных в Ла Лиге матчей. А впереди только двое - это Хоакин (596 матчей) и голкипер Андони Субисаретта - 622 матча.