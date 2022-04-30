Агент Бэйла: «Те, кто говорят о Гарете дурно – паразиты»

Агент Гарета Бэйла прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг футболиста, в столице Испании.

«Он всегда был очень счастлив в Мадриде, он приехал молодым человеком, его дети родились в городе, он пожертвовал много денег испанским больницам на борьбу с коронавирусом, он любит город и его окрестности. Те, кто говорят о нем дурно – паразиты», - заявил представитель игрока.

Контракт Бэйла с «Реалом» заканчивается этим летом и футболист уже сообщил, что собирается покинуть клуб. Он также не участвовал на церемонии празднования победы в чемпионате Испании. «Реал» обыграл «Эспаньол» со счетом 4:0 и досрочно оформил титул победителей Ла Лиги.

В этом сезоне Бэйл провел всего 5 матчей в Ла Лиге, забив 1 гол.