Анчелотти ушёл от ответа на вопрос о переходе Мбаппе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не стал однозначно отвечать на вопрос о трансфере нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. На вопрос, является ли подписание Мбаппе приоритетом для клуба, наставник «Реала» ответил:

«Я думаю, что будущее этого клуба уже предопределено», - сказал Анчелотти.

На вопрос, означает ли это, что француз прибудет в «Реал», Анчелотти ответил:

«Я этого не говорил», - прежде чем уйти от микрофона.

Трансферная сага с переходом Мбаппе продолжается уже несколько недель. Нападающий также пока не дал четкого ответа о том, где продолжит карьеру. В этом сезоне Мбаппе провел в Лиге 1 32 матча, забил 24 гола и отдал 15 результативных передач.