Карло Анчелотти высказался о победе «Реала» в Ла Лиге

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Эспаньолом» и очередное чемпионство клуба в Примере.

«Очень много эмоций. Мы справились с поставленными задачами. Это впечатляющий сезон. Благодарю всех футболистов за работу и профессиональное отношение к делу», — сказал Анчелотти.

Также итальянец добавил, что сегодня не день для разговоров. Команда должна праздновать, а не говорить. Анчелотти признался, что победы во всех топ-5 лигах Европы наполняют его гордостью. Специалисту нравится то, чем он занимается на данный момент.

«Реал» разгромил «Эспаньол» со счетом 4:0 и забрал 35-й титул в Ла Лиге. Команда выиграла чемпионат в двух из трех последних сезонов.