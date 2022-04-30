Хави: «После разговора с Френки он стал спокойнее»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ситуацию вокруг нидерландского полузащитника Френки де Йонга.

«Френки — очень важный игрок для меня и всей команды. Он представляет собой будущее нашего коллектива. Мы провели индивидуальный разговор. После такового ему стало спокойнее. Я хочу, чтобы это чувство его никогда не покидало», — отметил Хави.

Следует отметить, что СМИ постоянно пишут о возможной продаже полузащитника. Основной проблемой «Барселоны» становятся финансы. Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» желают продать футболиста, дабы выручить деньги на летние трансферы.