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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» выиграл 9 из 10 последних матчей Ла Лиги

30 Апреля 2022 • 20:13 Комментировать

Мадридский «Реал» в рамках 34-го тура Примеры разгромил «Эспаньол» со счетом 4:0. В итоге подопечные Карло Анчелотти завоевали свой 35-й трофей. Отметим, что итальянский специалист побил исторический рекорд и стал тренером, которому удалось выиграть все топ-5 чемпионатов Европы.

Оформление чемпионства — важный шаг, который позволит команде сконцентрироваться на Лиге чемпионов.

Мадрид выиграл 9 из 10 последних матчей в Ла Лиге. Единственное поражение приходится от «Барселоны» (0:4).

9 последних матчей закончились с общим счетом 25:5.

В следующем туре «сливочные» выйдут на поле в рамках Ла Лиги в матче с «Атлетико».


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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окончен Алавес 2:1 Вильярреал 3.45 3.40 2.15
окончен Реал Мадрид 4:0 Эспаньол 1.45 4.50 7.60
окончен Валенсия 1:1 Леванте 2.25 3.45 3.15
30.04  22:00 Атлетик Б ... Атлетико М 2.95 3.20 2.60
01.05  15:00 Эльче ... Осасуна 2.75 3.20 2.75
01.05  17:15 Гранада ... Сельта 2.75 3.25 2.70
01.05  19:30 Райо Вальекано ... Реал Сосьедад 3.00 3.20 2.55
01.05  22:00 Барселона ... Мальорка 1.27 6.40 11.00
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