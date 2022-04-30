«Реал» выиграл 9 из 10 последних матчей Ла Лиги

Мадридский «Реал» в рамках 34-го тура Примеры разгромил «Эспаньол» со счетом 4:0. В итоге подопечные Карло Анчелотти завоевали свой 35-й трофей. Отметим, что итальянский специалист побил исторический рекорд и стал тренером, которому удалось выиграть все топ-5 чемпионатов Европы.

Оформление чемпионства — важный шаг, который позволит команде сконцентрироваться на Лиге чемпионов.

Мадрид выиграл 9 из 10 последних матчей в Ла Лиге. Единственное поражение приходится от «Барселоны» (0:4).

9 последних матчей закончились с общим счетом 25:5.

В следующем туре «сливочные» выйдут на поле в рамках Ла Лиги в матче с «Атлетико».