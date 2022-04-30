«Барселона» проиграла третье чемпионство подряд — худшая серия клуба с 2004 года

«Барселона» не сумела завоевать чемпионство в Примере третий год подряд.

Следует отметить, что это одна из худших серий каталонцев в 21-м веке. В период с 2000 по 2004 годы «сине-гранатовые» не могли завоевать чемпионство пять раз кряду. После катастрофы в начале нулевых «Барселона» не позволяла себе обходиться без чемпионства не более двух сезонов.

Последние три года стали для клуба крайне тяжелыми. Мадридский «Реал» забрал титул в 2020 и 2022 годах, «Атлетико» — в 2021-м.

Начал текущий розыгрыш с «Барселоной» Рональд Куман. В начале ноября команда перешла под контроль Хави.