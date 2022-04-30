«Севилья» потеряла очки в матче с аутсайдером

34-й тур чемпионата Испании начался с неожиданно открытого и яркого матча между «Севильей» и «Кадисом», причем обе команды стремились набрать очки по максимуму, хотя решают разные задачи. Севильцы не смогли развить успех Юссефа Эн-Несири уже на седьмой минуте и пропустили в середине второго тайма после удара Лукаса Переса - 1:1.

«Севилья» вышла на чистое второе место, ее соперник - в двух очках от зоны вылета.