«Севилья» потеряла очки в матче с аутсайдером

34-й тур чемпионата Испании начался с неожиданно открытого и яркого матча между «Севильей» и «Кадисом», причем обе команды стремились набрать очки по максимуму, хотя решают разные задачи. Севильцы не смогли развить успех Юссефа Эн-Несири уже на седьмой минуте и пропустили в середине второго тайма после удара Лукаса Переса - 1:1.
«Севилья» вышла на чистое второе место, ее соперник - в двух очках от зоны вылета.
Протокол игры
|(1:0) Эн-Несири Юссеф7'
|66'Лукас Перес (1:1)
Буну Яссин•Навас Хесус 78' 83' (Ромеро Иван ( 83') •Кунде Жюль•Карлос Диего Сантос•Акунья Маркос•Хордан Хоан 71' (Торрес Оливер ( 71') •Ракитич Иван 57' (Корона Хесус ( 57') •Ламела Эрик 57' (Дилейни Томас ( 57') •Гомес Алехандро • 61'Окампос Лукас•Эн-Несири Юссеф
Ледесма Херемиас•Акапо Карлос•Эрнандес Луис•Хименес Фали•Эспино Альфонсо • 90'Йонссон Йенс 17' 79' (Негредо Альваро ( 79') •Мари Хосе 69' (Сан Эметерио Феде ( 69') •Алехо Иван 85' (Аларкон Томас ( 85') •Алекс Фернандес•Собрино Рубен 84' (Арзамендия Сантьяго ( 84') •Лукас Перес 84' (Санчес Сальвадор ( 84')
29 апреля. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).