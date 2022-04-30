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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» потеряла очки в матче с аутсайдером

30 Апреля 2022 • 00:10 Комментировать
Севилья
1:1
Кадис
окончен

34-й тур чемпионата Испании начался с неожиданно открытого и яркого матча между «Севильей» и «Кадисом», причем обе команды стремились набрать очки по максимуму, хотя решают разные задачи. Севильцы не смогли развить успех Юссефа Эн-Несири уже на седьмой минуте и пропустили в середине второго тайма после удара Лукаса Переса - 1:1.

«Севилья» вышла на чистое второе место, ее соперник - в двух очках от зоны вылета.

Протокол игры  
Севилья 1:1Кадис
(1:0) Эн-Несири Юссеф7'   
  66'Лукас Перес (1:1)
Буну ЯссинНавас Хесус   78'  83' (Ромеро Иван (  83') Кунде ЖюльКарлос Диего СантосАкунья МаркосХордан Хоан  71' (Торрес Оливер (  71') Ракитич Иван  57' (Корона Хесус (  57') Ламела Эрик  57' (Дилейни Томас (  57') Гомес Алехандро   61'Окампос ЛукасЭн-Несири Юссеф
Запасные: Дмитрович МаркоМонтьель ГонсалоСалас КикеГудель НеманьяМунир Эль-ХаддадиДиас ХавьерЛуисми КрусАугустинссон Людвиг
Ледесма ХеремиасАкапо КарлосЭрнандес ЛуисХименес ФалиЭспино Альфонсо   90'Йонссон Йенс   17'  79' (Негредо Альваро (  79') Мари Хосе  69' (Сан Эметерио Феде (  69') Алехо Иван  85' (Аларкон Томас (  85') Алекс ФернандесСобрино Рубен  84' (Арзамендия Сантьяго (  84') Лукас Перес  84' (Санчес Сальвадор (  84')
Запасные: Кала ХуанИдрисси УссамаПереа АльбертоКарселен ИсаакЛосано ЭнтониХиль ДавидЧуст Виктор
29 апреля. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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окончен Севилья 1:1 Кадис 1.62 3.65 6.30
30.04  15:00 Алавес ... Вильярреал 3.60 3.60 2.07
30.04  17:15 Реал Мадрид ... Эспаньол 1.28 6.00 11.00
30.04  19:30 Валенсия ... Леванте 1.94 3.70 3.90
30.04  22:00 Атлетик Б ... Атлетико М 2.95 3.20 2.60
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