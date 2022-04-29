Полузащитник Давид Сильва продлил соглашение с «Реал Сосьедадом» на один год. Сильва перешел в «Реал Сосьедад» летом 2020 года бесплатно из «Манчестер Сити», подписав двухлетний контракт, срок действия которого истекал в июне.

«У меня было два очень хороших сезона здесь, и мы хотим закончить этот также, отобравшись в еврокубки», — сказал Сильва после подписания контракта.

На данный момент «Реал Сосьедад» занимает 6-е место в чемпионате Испании и имеет хорошие шансы побороться за попадание в Лигу чемпионов.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 22 матча, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.