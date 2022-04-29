«ПСЖ» предложил Дембеле более выгодный контракт, чем «Барселона»

«ПСЖ» предложил нападающему «Барселоны» Усману Дембеле более выгодный контракт, чем каталонский клуб.

Уточняется, что парижане готовы платить форварду зарплату 17 миллионов евро в год после уплаты налогов. Это предложение намного выгоднее того, с которым к Дембеле обратилась «Барселона», сообщает испанский журналист Тони Хуанмарти.

Ранее сообщалось, что в переговорах о продлении контракта между «Барселоной» и игроком наметились позитивные сдвиги и форвард согласился пойти на уступки по снижению заработной платы.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 17 матчей, забил 1 гол и отдал 11 результативных передач.