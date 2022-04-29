«Барселона» не собирается продавать Деста

«Барселона» не собирается продавать защитника Серджино Деста. Главный тренер каталонского клуба Хави считает игрока важной частью команды, сообщает ESPN, и будет стремиться сохранить американского защитника на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что Дест может быть продан в летнее трансферное окно или стать частью сделки по приобретению вингера «Лидса» Рафиньи Диаса.

В этом сезоне Дест пропустил несколько матчей из-за мелких повреждений и потерял твердое место в стартовом составе, особенно после подписания защитника-ветерана Дани Алвеса.

В этом розыгрыше Ла Лиги Дест провел 21 матч и отдал 3 результативные передачи.