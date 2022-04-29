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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта надеется, что Гави продлит соглашение с «Барселоной» как можно скорее

29 Апреля 2022 • 20:45 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с продление контракта полузащитника клуба Гави.

«Мы надеемся, что скоро у нас будут хорошие новости о Гави, работа ведется. Всему свое время», - сказал Лапорта.

Нынешней контракт футболиста заканчивается в 2023 году. Считается, что соглашение будет продлено до 2026 года с пунктом о выкупе в размере 1 миллиарда евро.

17-летний полузащитник пробился в основной состав в этом году и стал одним из главных игроков каталонского клуба. В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 29 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Гави
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