Игрок «Барселоны» заразился коронавирусом после командного барбекю

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт заразился коронавирусом. Футболист не сможет принять участие в воскресном матче Ла Лиги против «Мальорки».

30-летний футболист редко появлялся на поле в этом сезоне, проведя в Ла Лиге всего 4 игры, забив в них 2 гола и отдав 1 результативную передачу.

«Барселону» больше беспокоит то, что в четверг команда собиралась на барбекю, где присутствовал Брайтвайт.

Контракт игрока заканчивается летом следующего года, но, скорее всего, руководство клуба постарается продать футболиста уже этим летом.