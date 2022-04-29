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«Реал» не готов заплатить за Чуамени более 40 миллионов евро

29 Апреля 2022 • 18:20 Комментировать

«Реал» не готов предложить более 40 миллионов евро за переход полузащитника «Монако» Орельена Чуамени.

Мадридский клуб давно следит за прогрессом 22-летнего футболиста. Возраст Луки Модрича и Тони Крооса давно перевалил за отметку в 30 лет, а у опорника Каземиро нет достойного сменщика на его позиции.

«Монако» требует около 80 миллионов евро за трансфер игрока, сообщает Defensa Central. Уточняется, что для снижения этой суммы «Реал» готов предложить в обмен одного из своих футболистов, который не проходит в стартовый состав.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Монако Орельен Чуамени
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Источник: «Реал» хочет заменить Крооса на Погба
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