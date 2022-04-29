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«Барселона» предложила Дембеле улучшенный контракт

29 Апреля 2022 • 18:03 Комментировать

«Барселона» предложила нападающему Усману Дембеле улучшенный контракт. Это предложение ближе к первоначальным запросам футболиста, который изначально просил 20 миллионов евро в сезон.

Текущий контракт Дембеле истекает летом. Переговоры о продлении зашли в тупик в январе после того, как вингер отказался от многочисленных предложений клуба, поскольку они не соответствовали его требованиям. Сейчас каталонский клуб предложил игроку более выгодные условия, чем предлагал ранее, сообщает Foot Mercato. При этом окончательного соглашения между Дембеле и «Барселоной» до сих пор нет.

Сообщается, что у француза уже есть устное соглашение с «ПСЖ», хотя он никогда не исключал продолжения карьеры на «Камп Ноу».. Между «Барселоной» и агентом форварда состоятся дополнительные переговоры.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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