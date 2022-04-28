Куман раскритиковал работу Хави

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман раскритиковал работу нынешнего главного тренера клуба Хави.

«Когда я уходил из «Барселоны», она отставала от «Реала» на восемь очков. Теперь отставание в два раза больше», - сказал Куман, намекая на то, что на данный момент разрыв между каталонским клубом и «Реалом» вырос до 15 очков.

Также голландский специалист в очередной раз пожаловался на руководство клуба.

«У меня не было поддержки президента», - добавил Куман.

На данный момент «Барселона» в Ла Лиге делит второе-третье место с «Севильей», кроме того, команда вылетела из Лиги Европы, проиграв по сумме двух матчей в четвертьфинале франкфуртскому «Айнтрахту».