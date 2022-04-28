«Барселона» покинет «Камп Ноу» в сезоне 2023-24 годов из-за реконструкции стадиона. Работы начнутся в июне этого года, а завершить проект планируется в сезоне 2025-26 годов.

Однако характер работ будет означать, что «Барсе» придется временно покинуть свой дом на время сезона 2023-24 и вместо этого проводить домашние матчи на стадионе «Луис Компанис».

С разрешением на строительство, одобренным городским советом, первоначальные работы на «Камп Ноу» могут начаться, как только закончится этот сезон. В первую очередь основное внимание будет уделено первому и второму ярусам стадиона, а также технологическим аспектам, прилегающей территории и внешнему виду.