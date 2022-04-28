Крауч: «Реал» всегда остаётся в игре

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч высказался по поводу игры мадридского «Реала» в этом сезоне.

Крауч сказал, что главная особенность мадридской команды в этом сезоне заключается в том, что «Реал» всегда остаётся в игре, даже когда «сливочных» переигрывают. Экс-игрок отметил, что футболисты мадридского клуба всегда вовремя забивают и стараются хорошо выполнять свою работу.

Напомним, что в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» уступил «Манчестер Сити» со счётом 3:4. В Ла Лиге подопечные Карло Анчелотти занимают уверенную первую строчку.