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Чемпионат Испании. Ла Лига

Крауч: «Реал» всегда остаётся в игре

28 Апреля 2022 • 13:59 Комментировать

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч высказался по поводу игры мадридского «Реала» в этом сезоне.

Крауч сказал, что главная особенность мадридской команды в этом сезоне заключается в том, что «Реал» всегда остаётся в игре, даже когда «сливочных» переигрывают. Экс-игрок отметил, что футболисты мадридского клуба всегда вовремя забивают и стараются хорошо выполнять свою работу.

Напомним, что в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» уступил «Манчестер Сити» со счётом 3:4. В Ла Лиге подопечные Карло Анчелотти занимают уверенную первую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Питер Крауч
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