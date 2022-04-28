Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Фелипе продлил соглашение с «Атлетико»

28 Апреля 2022 • 13:32 Комментировать

Защитник Фелипе продлил соглашение с «Атлетико» на один год.

Футболист перешел в мадридский клуб в 2019 году из «Коринтианса» и стал отличной заменой Диего Годину. Тем не менее, в последующих сезонах защитник допустил несколько ошибок и временами стал выпадать из стартового состава команды.

Первоначально «Атлетико» предлагал Фелипе продление контракта на два года, но затем стороны сошлись на более коротком сроке, сообщает Marca.Текущий контракт игрока истекал летом этого года.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 22 игры, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Фелипе Аугусто
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Апреля
14:43 · Испания. Ла Лига
Буну: «Мы должны стремиться ко второму месту»
13:59 · Испания. Ла Лига
Крауч: «Реал» всегда остаётся в игре
13:32 · Испания. Ла Лига
Фелипе продлил соглашение с «Атлетико»
13:19 · Германия. Бундеслига
Левандовски хочет перейти в «Барселону» и ждёт разрешения вопроса
12:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» включился в борьбу за Френки де Йонга
12:39 · Испания. Ла Лига
Хоакин рассказал, что ему прошептал король Испании во время вручения кубка
11:14 · Италия. Серия А
Романьоли начал переговоры с «Барселоной»
10:42 · Англия. Премьер-лига
Клопп признал, что его поразила организация игры «Вильярреала»
10:36 · Германия. Бундеслига
Представители «Барселоны» встретились с агентом Левандовски
10:25 · Испания. Ла Лига
Дембеле хотел бы остаться в «Барселоне» ради того, чтобы поработать с Хави
10:21 · Англия. Премьер-лига
«Вильярреал» хочет подписать форварда «Уотфорда»
10:11 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» готов заплатить 18 млн евро за форварда «Валенсии»
09:53 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» заинтересован в полузащитнике «Ювентуса»
08:21 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов выкупить Пау Торреса
08:05 · Испания. Ла Лига
«Барселона» близка к подписанию Хави Галана
Все новости
Рекомендуем