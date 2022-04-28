Защитник Фелипе продлил соглашение с «Атлетико» на один год.

Футболист перешел в мадридский клуб в 2019 году из «Коринтианса» и стал отличной заменой Диего Годину. Тем не менее, в последующих сезонах защитник допустил несколько ошибок и временами стал выпадать из стартового состава команды.

Первоначально «Атлетико» предлагал Фелипе продление контракта на два года, но затем стороны сошлись на более коротком сроке, сообщает Marca.Текущий контракт игрока истекал летом этого года.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 22 игры, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.