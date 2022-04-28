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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хоакин рассказал, что ему прошептал король Испании во время вручения кубка

28 Апреля 2022 • 12:39 Комментировать
Бетис
1:1
Валенсия
окончен после пенальти

Полузащитник «Бетиса» Хоакин рассказал журналистам о словах, которые он услышал от короля Испании, когда тот вручал ему трофей за победу в финале кубка.

«Поздравляю, вы все это заслужили, а вы тем более. Я очень рад за тебя. Наслаждайтесь этим со своими людьми», - передал слова короля полузащитник «Бетиса».

Хоакин признался, что был горд услышать эти слова. «Бетис» одержал победу в кубке Испании, обыграв в финале в субботу «Валенсию».

Этот трофей является первым для клуба с 2005 года, когда «Бетис» также в финале кубка переиграл «Осасуну».

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Хоакин
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