Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле хотел бы остаться в «Барселоне» ради того, чтобы поработать с Хави

28 Апреля 2022 • 10:25 Комментировать

Французский полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может остаться в каталонской команде ради того, чтобы поработать вместе с Хави.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 24-летний французский футболист хотел бы остаться в «Барселоне» ради того, чтобы ещё поработать вместе с Хави Эрнандесом, который очень рассчитывает на полузащитника. Напомним, что пока Дембеле так и не смог договориться с каталонцами по поводу нового соглашения. Новая встреча агента игрока и боссов «Барселоны» состоится сегодня.

В этом сезоне Усман Дембеле провёл в испанской лиге 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и 11 ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Усман Дембеле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Апреля
10:42 · Англия. Премьер-лига
Клопп признал, что его поразила организация игры «Вильярреала»
10:36 · Германия. Бундеслига
Представители «Барселоны» встретились с агентом Левандовски
10:25 · Испания. Ла Лига
Дембеле хотел бы остаться в «Барселоне» ради того, чтобы поработать с Хави
10:21 · Англия. Премьер-лига
«Вильярреал» хочет подписать форварда «Уотфорда»
10:11 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» готов заплатить 18 млн евро за форварда «Валенсии»
09:53 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» заинтересован в полузащитнике «Ювентуса»
08:21 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов выкупить Пау Торреса
08:05 · Испания. Ла Лига
«Барселона» близка к подписанию Хави Галана
02:31 · Испания. Ла Лига
В переговорах «Барселоны» и Дембеле произошёл позитивный сдвиг
01:04 · Испания. Ла Лига
Хави решил организовать барбекю для игроков «Барселоны»
00:45 · Испания. Ла Лига
Появились слухи о будущем Дибалы в «Барселоне»
27 Апреля
23:42 · Испания. Ла Лига
«Легенда» - ровно четыре года тому назад Иньеста объявил о том, что заканчивает карьеру
23:41 · Испания. Ла Лига
Вице-президент «Бетиса» опроверг информацию о договорённости с Иско
23:28 · Испания. Ла Лига
В «кантере» «Барселоны» запретили праздновать гол в стиле Роналду
22:27 · Испания. Ла Лига
«Реал» пересмотрел положение Себальоса в клубе
Все новости
Рекомендуем