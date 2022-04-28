Дембеле хотел бы остаться в «Барселоне» ради того, чтобы поработать с Хави

Французский полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может остаться в каталонской команде ради того, чтобы поработать вместе с Хави.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 24-летний французский футболист хотел бы остаться в «Барселоне» ради того, чтобы ещё поработать вместе с Хави Эрнандесом, который очень рассчитывает на полузащитника. Напомним, что пока Дембеле так и не смог договориться с каталонцами по поводу нового соглашения. Новая встреча агента игрока и боссов «Барселоны» состоится сегодня.

В этом сезоне Усман Дембеле провёл в испанской лиге 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и 11 ассистами.