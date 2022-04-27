Хорди Кройф: «Сейчас не время говорить о будущем Френки де Йонга»

Главного советника «Барселоны» Хорди Кройфа попросили прокомментировать слухи о будущем де Йонга. Тот ответил достаточно дипломатично.

«Слухи о Френки де Йонге? Сейчас не время говорить о таких вещах. Мы обязаны выполнить цели этого сезона, прежде чем смотреть в будущее любого из нас», - сказал голландец в интервью Diario SPORT.

Ранее сообщалось, что главный тренер каталонского клуба Хави стремится оставить де Йонга в составе «Барселоны».

Однако, по последней информации, руководство клуба готова продать полузащитника, если поступит достойное предложение.