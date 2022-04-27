Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хорди Кройф: «Сейчас не время говорить о будущем Френки де Йонга»

27 Апреля 2022 • 18:21 Комментировать

Главного советника «Барселоны» Хорди Кройфа попросили прокомментировать слухи о будущем де Йонга. Тот ответил достаточно дипломатично.

«Слухи о Френки де Йонге? Сейчас не время говорить о таких вещах. Мы обязаны выполнить цели этого сезона, прежде чем смотреть в будущее любого из нас», - сказал голландец в интервью Diario SPORT.

Ранее сообщалось, что главный тренер каталонского клуба Хави стремится оставить де Йонга в составе «Барселоны».

Однако, по последней информации, руководство клуба готова продать полузащитника, если поступит достойное предложение.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг Хорди Кройф
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Апреля
18:21 · Испания. Ла Лига
Хорди Кройф: «Сейчас не время говорить о будущем Френки де Йонга»
17:56 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Нужно дорожить тем, что мы вышли в полуфинал»
17:50 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Мы должны искать способы победить «Ливерпуль»
17:37 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» следит за ситуацией с Лоди
17:24 · Италия. Серия А
«Ювентус», «Барселона» и «Реал» могут исключить из Лиги чемпионов в сезоне 2023-24 1
16:17 · Италия. Серия А
Романьоли стал трансферной целью «Барселоны»
15:49 · Испания. Ла Лига
Иско достиг соглашения с «Бетисом»
15:43 · Испания. Ла Лига
«Барселона» рассмотрит предложения по Френки де Йонгу, несмотря на заявления Хави
15:40 · Испания. Ла Лига
Винисиус: «Надеюсь, Бензема выиграет «Золотой мяч»
15:32 · Голландия. Эредивизие
«Барселона» собирается активизировать усилия по подписанию Лисандро Мартинеса
15:12 · Англия. Премьер-лига
Бельерин хочет остаться в «Бетисе»
14:42 · Испания. Ла Лига
Де Йонг не хочет покидать «Барселону»
13:57 · Испания. Ла Лига
Новый агент Асенсио обсудит с «Реалом» продление контракта
13:43 · Германия. Бундеслига
Йович хочет вернуться в Бундеслигу
13:35 · Испания. Ла Лига
«Барселона» возобновила интерес к Гримальдо
Все новости
Рекомендуем