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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иско достиг соглашения с «Бетисом»

27 Апреля 2022 • 15:49 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Иско достиг соглашения с «Бетисом» о переходе на правах свободного агента. Контракт футболиста с «Реалом» заканчивается этим летом.

Сообщается, что Иско согласился на первоначальный двухлетний контракт с опцией продления его еще на один сезон. Ожидается, что Иско заменит в команде Набиля Фекира, который может покинуть клуб по окончании сезона.

Ранее Иско уже выступал под руководством нынешнего главного тренера «Бетиса» Мануэля Пеллегрини – в начале 2010-х годов футболист и тренер работали в «Малаге» и вышли с ней в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бетис Иско
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