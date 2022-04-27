Полузащитник мадридского «Реала» Иско достиг соглашения с «Бетисом» о переходе на правах свободного агента. Контракт футболиста с «Реалом» заканчивается этим летом.

Сообщается, что Иско согласился на первоначальный двухлетний контракт с опцией продления его еще на один сезон. Ожидается, что Иско заменит в команде Набиля Фекира, который может покинуть клуб по окончании сезона.

Ранее Иско уже выступал под руководством нынешнего главного тренера «Бетиса» Мануэля Пеллегрини – в начале 2010-х годов футболист и тренер работали в «Малаге» и вышли с ней в четвертьфинал Лиги чемпионов.