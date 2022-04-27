«Барселона» рассмотрит предложения по Френки де Йонгу, несмотря на заявления Хави

«Барселона» рассмотрит предложения по полузащитнику Френки де Йонгу, несмотря на заявления главного тренера команды Хави о том, что игрок является важной частью команды.

Ранее Хави и спортивный советник Хорди Кройф неоднократно заявляли, что клуб не расстанется с голландским полузащитником.

«Мы не собираемся продавать Френки де Йонга, он очень ценный игрок в клубе», — заявил Кройф, отвечая на слухи об уходе футболиста.

Однако, Marca сообщила, что руководство каталонского клуба будет готово рассмотреть предложение, если за игрока предложат 75 миллионам евро, которые клуб заплатил «Аяксу» в 2019 году. В сообщении также говорится, что сам де Йонг уже не так «комфортно» чувствует себя в «Барсе», как раньше.