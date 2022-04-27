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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» возобновила интерес к Гримальдо

27 Апреля 2022 • 13:35 Комментировать

«Барселона» активизировала поиск левого защитника, и связалась с представителями Гримальдо, сообщает Mundo Deportivo.

Контракт футболиста с португальским клубом истекает в 2023 году и каталонский клуб хочет узнать о намерениях Гримальдо. Игрок получил предложение о продлении контракта от «Бенфики», но пока не принял его в ожидании более выгодных предложений.

Сообщается, что лиссабонский клуб запросит за футболиста около 10 миллионов евро, если переговоры о новом контракте не завершатся успешно. Так же в сообщении говорится, что сам футболист склоняется к переезду в каталонский клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Барселона Алекс Гримальдо
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