Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хосе Энрике об успехах Эмери: «Иногда люди не понимают, что нужно терпение»

27 Апреля 2022 • 13:25 Комментировать

Бывший футболист «Ливерпуля» Хосе Энрике прокомментировал работу главного тренера «Вильярреала» Уная Эмери.

«Очевидно, что все хотят успеха, но на это нужно время. Даже Клоппу потребовалось время, чтобы выиграть свой первый титул в «Ливерпуля». Он не сделал этого ни в первом сезоне, ни во втором сезоне, ни даже в третьем», - сказал Энрике.

Он отметил, что руководству клубов часто не хватает терпения, чтобы достичь успехов, и привел пример Уная Эмери.

«Он был менеджером «ПСЖ», он был менеджером «Севильи». Он выиграл три Лиги Европы подряд с «Севильей». Посмотрите теперь, что он делает в «Вильярреале». Иногда нужно просто потерпеть», - отметил бывший футболист «Ливерпуля».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Унаи Эмери Хосе Энрике
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Апреля
14:42 · Испания. Ла Лига
Де Йонг не хочет покидать «Барселону»
13:57 · Испания. Ла Лига
Новый агент Асенсио обсудит с «Реалом» продление контракта
13:43 · Германия. Бундеслига
Йович хочет вернуться в Бундеслигу
13:35 · Испания. Ла Лига
«Барселона» возобновила интерес к Гримальдо
13:25 · Испания. Ла Лига
Хосе Энрике об успехах Эмери: «Иногда люди не понимают, что нужно терпение»
12:57 · Испания. Ла Лига
Бензема: «В Мадриде будет твориться нечто волшебное» 4
12:51 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Защита «Реала» ужасна, но Бензема тянет команду вверх» 1
12:45 · Англия. Премьер-лига
Джейми Реднапп: «Противостояние Коклена и Тьяго станет настоящей битвой»
12:31 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Реал» планируют начать переговоры с Погба
12:23 · Испания. Ла Лига
Анчелотти о пенальти Бенземы: «Он работал над этим на тренировках» 1
11:29 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны»: Холанн слишком дорогой для нас
11:27 · Испания. Ла Лига
Араухо: «Остаться в «Барселоне» - это огромное счастье»
11:17 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» может подписать Френки де Йонга
11:16 · Англия. Премьер-лига
Коклен: «Эмери заслуживает большего доверия»
10:06 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на Асенсио
Все новости
Рекомендуем