Хосе Энрике об успехах Эмери: «Иногда люди не понимают, что нужно терпение»

Бывший футболист «Ливерпуля» Хосе Энрике прокомментировал работу главного тренера «Вильярреала» Уная Эмери.

«Очевидно, что все хотят успеха, но на это нужно время. Даже Клоппу потребовалось время, чтобы выиграть свой первый титул в «Ливерпуля». Он не сделал этого ни в первом сезоне, ни во втором сезоне, ни даже в третьем», - сказал Энрике.

Он отметил, что руководству клубов часто не хватает терпения, чтобы достичь успехов, и привел пример Уная Эмери.

«Он был менеджером «ПСЖ», он был менеджером «Севильи». Он выиграл три Лиги Европы подряд с «Севильей». Посмотрите теперь, что он делает в «Вильярреале». Иногда нужно просто потерпеть», - отметил бывший футболист «Ливерпуля».