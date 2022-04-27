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Араухо: «Остаться в «Барселоне» - это огромное счастье»

27 Апреля 2022 • 11:27 Комментировать

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо поделился с журналистами своими мыслями по поводу продления контракта с клубом.

«Это огромное счастье — иметь возможность остаться здесь еще на несколько лет. Это результат большой работы и слава Богу, что такая возможность была предоставлена. Я благодарю свою семью, клуб и своих товарищей по команде, тренеров, которые помогали мне с момента моего прибытия в клуб», - сказал Араухо.

Он добавил, что новый контракт является результатом хорошо проделанной работы.

«Это приятно, это признак того, что работа сделана хорошо. Будем надеяться, что все так и будет продолжаться дальше», - добавил футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо
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