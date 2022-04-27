«ПСЖ» может подписать Френки де Йонга

Руководство «ПСЖ» хочет летом попробовать подписать голландского полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

По информации Mundo Deportivo, 24-летний голландский футболист всерьёз рассматривает вариант с уходом из каталонской команды, хотя боссы «Барселоны» хотели бы сохранить полузащитника. Стоит отметить, что, помимо «ПСЖ», в услугах Френки де Йонга также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и мюнхенская «Баввария».

В этом сезоне Френки де Йонг провёл в испанском чемпионате 28 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя ассистами.