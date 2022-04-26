Полузащитник «Вильярреала» Капу назвал Эмери гением

Французский полузащитник «Вильярреала» Этьен Капу в разговоре с журналистами очень высоко оценил работу тренера Унаи Эмери.

Капу сказал, что считает испанского тренера настоящим гением, у которого всегда какие-то новые тактические идеи и своё видение ситуации. Француз отметил, что при Эмери футболисты могут раскрыться в любом возрасте. Полузащитник добавил, что он в свои 33 года под руководством Эмери научился по-новому играть в футбол.

Напомним, что Этьен Капу в этом сезоне провёл в испанской лиге 25 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.