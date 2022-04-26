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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет удержать своего воспитанника

26 Апреля 2022 • 10:12 Комментировать

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто готов продлить контракт с каталонским клубом, сообщает Sport.

По информации источника, переговоры сильно затянулись, но теперь игрок готов подписать новый контракт, который будет рассчитан на 12 месяцев, что не позволит Роберто стать свободным агентом уже этим летом.

Воспитанник Ла Масии провёл в текущем сезоне 12 матчей за «сине-гранатовых» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Цена 30-летнего испанца на Transfermarkt составляет €7 млн.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Роберто
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