Анчелотти: Наслаждаюсь работой в «Реале»

Опытный итальянский наставник «Реала» Карло Анчелотти в разговоре с журналистами объяснил, почему решил вернуться в мадридскую команду.

Анчелотти заявил, что он вернулся в мадридский клуб, так как «Реалу» был необходим главный тренер. Итальянский специалист отметил, что руководители «Реала» поверили в то, что он может сделать. Опытный наставник добавил, что он просто наслаждается работой в мадридской команде.

Напомним, что «Реал» уверенно лидирует в турнирной таблице испанского чемпионата. В полуфинале Лиги чемпионов «сливочные» сыграют с «Манчестер Сити».