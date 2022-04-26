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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: Наслаждаюсь работой в «Реале»

26 Апреля 2022 • 10:08 Комментировать

Опытный итальянский наставник «Реала» Карло Анчелотти в разговоре с журналистами объяснил, почему решил вернуться в мадридскую команду.

Анчелотти заявил, что он вернулся в мадридский клуб, так как «Реалу» был необходим главный тренер. Итальянский специалист отметил, что руководители «Реала» поверили в то, что он может сделать. Опытный наставник добавил, что он просто наслаждается работой в мадридской команде.

Напомним, что «Реал» уверенно лидирует в турнирной таблице испанского чемпионата. В полуфинале Лиги чемпионов «сливочные» сыграют с «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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