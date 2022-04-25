Хоакин не собирается заканчивать карьеру

Капитан «Бетиса» Хоакин заявил, что хотел бы провести еще один сезон в клубе.

«Надеюсь, мой план не рухнет. Я хочу провести еще один сезон», – цитирует слова Хоакина Canal Sur Radio.

Испанский полузащитник «Бетиса» принял участие в 32 матчах, забил два гола и отдал четыре голевые передачи во всех турнирах этого сезона.

40-летний футболист перешел в команду из итальянской «Фиорентины» в августе 2015 года. Ранее он уже защищал цвета «Бетиса» в период с 1999 по 2006 год. С клубом игрок дважды завоёвывал Кубок Испании, в сезоне 2004/2005 и в 2021/2022. Согласно порталу transermarkt, стоимость игрока составляет полтора миллиона евро.