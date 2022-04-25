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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хоакин не собирается заканчивать карьеру

25 Апреля 2022 • 19:57 Комментировать
Хетафе
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Бетис
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02.05 22:00

Капитан «Бетиса» Хоакин заявил, что хотел бы провести еще один сезон в клубе.

«Надеюсь, мой план не рухнет. Я  хочу провести еще один сезон», – цитирует слова Хоакина Canal Sur Radio.

Испанский полузащитник «Бетиса» принял участие в 32 матчах, забил два гола и отдал четыре голевые передачи во всех турнирах этого сезона.

40-летний футболист перешел в команду из итальянской «Фиорентины» в августе 2015 года. Ранее он уже защищал цвета «Бетиса» в период с 1999 по 2006 год. С клубом игрок дважды завоёвывал Кубок Испании, в сезоне 2004/2005 и в 2021/2022. Согласно порталу transermarkt, стоимость игрока составляет полтора миллиона евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Ла Лига Санчес Хоакин
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ХЕТАФЕ БЕТИС
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